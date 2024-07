Zatrzymano sprawcę ugodzenia nożem 66-letniego Czecha w ośrodku wczasowym w Wiciu w Zachodniopomorskiem - poinformowała policja w piątek. Głuchoniemy 76-letni mężczyzna, który zaatakował znajomego, był poszukiwany przez mundurowych od wtorku. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

Horror na wczasach. Policja poszukiwała nożownika

Do zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem w jednym z ośrodków wczasowych w nadmorskim Wiciu .

Jak informowała wcześniej policja, mężczyźni pomiędzy którymi doszło do kłótni - w jej trakcie jeden z nich zaatakował drugiego nożem - dobrze się znali. Przyjechali z rodzinami do ośrodka domków letniskowych w Wiciu. Wszyscy to osoby głuchonieme.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pili alkohol na parterze domku. Po północy członkowie rodziny podejrzanego poszli spać na piętro. W pokoju na parterze zostali tylko sprawca ataku i jego kolega Czech. Wtedy doszło do ataku z użyciem noża.

Sprawca może być osobą niebezpieczną, stanowiącą zagrożenie dla społeczeństwa (...). Pokrzywdzony został wielokrotnie ugodzony nożem. Tam musiała być wyjątkowa agresja - mówiła w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Sprawca został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania

W piątek policja poinformowała, że nożownik został zatrzymany.

"Funkcjonariusze w trakcie intensywnej pracy zdobyli i przeanalizowali mnóstwo informacji, przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi świadkami. Zabezpieczyli nagrania z monitoringów i dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia. Dzisiaj przed południem 76-latek został zatrzymany w miejscu zamieszkania" - podali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.