Na północy Polski doszło do wielkiej awarii zasilania. Bez prądu jest ok. 21 tys. odbiorców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bez prądu jest ok. 21 tys. odbiorców w okolicach Koszalina, Białogardu, Szczecinka i Świdwina.

Powodem są intensywne opady śniegu, które uszkodziły linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe.

Usuwanie awarii potrwa kilka godzin.

Pogoda w czwartek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w czwartek na przeważającym terytorium kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże.

Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Przyrost pokrywy śnieżnej na Zachodzie wyniesie do około 8 cm. Na wybrzeżu możliwe są lokalnie burze.

Temperatura maksymalna będzie oscylować od 0 st. Celsjusza na Pomorzu i na obszarach podgórskich Karpat, do 4 st. Celsjusza na południowym-zachodzie i nad morzem.

Wiatr umiarkowany, nad morzem silny - porywy mogą dochodzić do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru będą dochodzić do 80 km/h, a w Karpatach - do 65 km/h.

Porywisty wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie poniżej zera - ostrzegł synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.