"Dzisiaj rano dostałem informację o kolejnym zapadlisku w naszej miejscowości. Powstało koło schroniska dla zwierząt" - przekazał RMF FM radny małopolskiej gminy Bolesław Alan Sikora. Jak dodał, zapadlisko jeszcze nie jest zabezpieczone.

Nowe zapadlisko w Bolesławiu / Gorąca Linia RMF FM

Radny Alan Sikora przekazał RMF FM, że zapadlisko znajduje się naprzeciwko schroniska dla zwierząt przy ul. Parkowej w Bolesławiu - ok. 6 metrów od drogi. Jak oszacował, ma co najmniej 5 metrów średnicy.

Sikora przyznał, że temat zapadlisk budzi u mieszkańców Bolesławia duże emocje. Obawiają się pogłębiania się tego problemu na obwodnicy i drodze krajowej nr 94.

Nie wiemy, co się dalej będzie działo. Pogoda będzie dla nas niesprzyjająca - mówił RMF FM radny. Ludzie są zaniepokojeni, dzwonią, piszą, nie wiedzą, co i jak. Jest procedowana specustawa ws. szkód górniczych. Nie wiemy, jak długo to będzie trwało - dodał.

Pierwsze zapadliska w Bolesławiu zaczęły pojawiać się po tym, jak częściowo w 2020, a częściowo w 2021 roku dawna Kopalnia Olkusz-Pomorzany zajmująca się wydobyciem rud cynku i ołowiu wyłączyła pompy do pompowania wody z podziemi i zakończyła wydobycie.