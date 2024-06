Kilkuset związkowców demonstrowało w czwartek przed zakładem Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie (woj. śląskie). Protestowali przeciwko zwolnieniom grupowym i domagali się wyższych odpraw dla tych, którzy mieliby stracić pracę. Należący do japońskiego koncernu mikołowski zakład produkuje wiązki elektryczne do samochodów

Protest związkowców przed zakładem Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie / Anna Kropaczek / RMF FM

"Walczymy o godne odprawy"! - z takimi transparentami manifestowali dzisiaj związkowcy z Solidarności przed zakładem Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie.

To firma produkująca wiązki elektryczne do samochodów. W ramach zwolnień grupowych pracę ma stracić 230 osób, to głównie kobiety. Cztery lata temu z firmy zwolniono 500 osób - wówczas pracownicy z najdłuższym stażem otrzymali odprawy w wysokości 15 pensji.

Teraz odprawy mają być znacznie niższe.

W 2020 roku przy zwolnieniach grupowych była to 15-krotność, jeżeli chodzi o odprawę, natomiast w chwili obecnej nawet nie dochodzi to do połowy tejże kwoty - mówiła reporterce RMF FM jedna z protestujących kobiet.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

W demonstracji brali udział nie tylko pracownicy mikołowskiej fabryki, ale też wyposażeni w trąbki i transparenty przedstawiciele Solidarności z innych branż, a także szefowie regionalnych struktur tego związku.

„Gdzie się podział duch Yazaki?”, „Dajecie niewiele, gdy oddaliśmy całych siebie”, „Nie dajmy się oszukać marnymi odprawami”, „Odchodzimy nie dla zabawy, należą nam się godne odprawy” – można było przeczytać na trzymanych w rękach transparentach.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

7 czerwca Solidarność w YAPP zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o wstrzymanie decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładzie. Związkowcy wskazali, że zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami, redukcja zatrudnienia powinna być poprzedzona konsultacjami na poziomie Europejskiej Rady Zakładowej koncernu.

Mam nadzieję, że nie dojdzie do tych zwolnień, że pozyskamy jakiś projekt i przekonamy ich, że jednak się w Polsce opłaca, ale dzisiaj przede wszystkim musimy walczyć o wysokość odpraw - mówiła przewodnicząca Solidarności w Yazaki Automotive Products Poland Katarzyna Grabowska.