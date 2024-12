Sosnowiec chce wykorzystać tereny dawnej kopalni Kazimierz-Juliusz. Miasto dostało na ten cel około 70 milionów złotych z funduszy europejskich. Koszt całej inwestycji ma wynieść prawie 100 milionów złotych.

Okoliczne budynki stoją teraz opustoszałe i są zamknięte. Za ogrodzeniem, gdzie kiedyś był teren zakładu, są teraz nieużytki. Tylko górująca nad okolicą wieża kopalnianego szybu oraz wyblakły już nieco napis - KWK Kazimierz-Julisz - przypominają, co tu kiedyś było.

Najwięcej zmian czeka dawny kompleks BHP składający się z cechowni, łaźni, lampowni oraz części biurowej. Tu powstanie Inkubator Zagłębiowskiego Parku Przedsiębiorczości, przedszkole oraz żłobek wraz z placem zabaw. Dawna wieża wyciągowa zamieni się w wieżę widokową, a budynek stacji ratowniczej zostanie przekształcony na pomieszczenia biurowe, w tym na potrzeby organizacji pozarządowych. Z kolei w dawnym budynku maszyny wyciągowej szybu K-1 znajdzie się przestrzeń na małą gastronomię, a w dawnym warsztacie powstaną pomieszczenia usługowe i biurowe. Całość dopełni zagospodarowanie terenu - mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego urzędu miasta.

Miasto planuje też, aby w tym rejonie, na terenie, którego przekazanie zadeklarowała jesienią Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mogło powstać m.in. osiedle.

Chcemy, żeby było to miejsce, do którego przychodzi się nie raz w roku, ale żeby mieszkańcy mogli tutaj spędzić czas wolny - podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W projekcie bardzo ważnym elementem jest pozostawienie ważnych symboli związanych z górnictwem. Mam na myśli na przykład mozaiki w sali zbornej czy stworzenie punktu widokowego na wieży wyciągowej. To łącznie około 8 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Mimo że to przestrzeń poprzemysłowa, ma się stać bardziej zielona, bardziej ekologiczna i bardziej atrakcyjna dla mieszkańców - mówi Małgorzata Golenko z pracowni PAS Projekt. To właśnie ta pracownia zajmowała się m.in. adaptacją na potrzeby muzealne dawnej kopalni Julia (w czasach PRL-u KWK Thorez) w Wałbrzychu.

Historia kopalni Kazimierz sięga lat 80. XIX wieku. W 1914 roku zaczęło się wydobycie węgla w kopalni Juliusz. Ostatnia tona węgla wyjechała tam na powierzchnię w maju 2015 roku. Sosnowiecka kopalnia była ostatnim czynnym zakładem górniczym w Zagłębiu Dąbrowskim.