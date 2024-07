Po zmianie stron mistrzowie świata zaczęli się nieco bardziej rozkręcać, ale okres bardziej dynamicznej gry był krótki. Mecz był "rwany", często przerywany z powodu fauli i urazów. W 75. minucie padła wprawdzie bramka, ale trafienia Gonzaleza nie uznano ze względu na wyraźną pozycję spaloną podającego mu Angela Di Marii.

W odróżnieniu od meczów poprzednich rund, w finale remis oznaczał, że dojdzie do dogrywki. Wcześniej od razu po 90 minutach odbywał się konkurs rzutów karnych. W tym dodatkowym czasie selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni dokonał kilku zmian i wprowadził na boisko m.in. Giovaniego Lo Celso oraz Lautaro Martineza

To właśnie ta dwójka rezerwowych w 112. minucie przeprowadziła akcję na wagę triumfu: Lo Celso podał prostopadle do Martineza, a król strzelców włoskiej ekstraklasy zdobył swojego piątego gola w trwającym turnieju, w którym także jest najskuteczniejszy. Kilka chwil później Scaloni postanowił zdjąć z boiska Di Marię, a to oznaczało, że dobiegł końca ostatni reprezentacyjny występ 36-letniego skrzydłowego o bogatej karierze. To on zdobył m.in. bramkę na wagę triumfu w finale Copa America 2021 oraz jednego gola w meczu o trofeum mistrzostw świata z Francją w Katarze.