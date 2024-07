Z końcem sierpnia kończy się kadencja Krzysztofa Głuchowskiego na stanowisku dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego. Zespół apeluje o natychmiastowe, konkretne rozmowy o przyszłości instytucji i o to, by kolejną kadencję kierował nią Głuchowski.

Krzysztof Głuchowski / Łukasz Gągulski / PAP

Bardzo chcielibyśmy odzyskać poczucie bezpieczeństwa, którego nie mamy od czterech lat i niestety ta sytuacja się przeciąga. Nie chcemy eskalacji konfliktu z naszym organizatorem, chcemy odzyskać ciągłość pracy, chcemy wiedzieć, na czym stoimy, a tym gwarantem jest dla nas przedłużenie kadencji naszego dyrektora - mówiła aktorka Karolina Kazoń podczas spotkania z dziennikarzami.

Jesteśmy we wspaniałym artystycznie miejscu i zależy nam, żeby to trwało. A jest dla nas niezwykle stresujące, że decyzja odnośnie naszej przyszłości cały czas jest przeciągana, nie dostajemy żadnej informacji zwrotnej, jesteśmy ignorowani - dodała.

W oświadczeniu wydanym przez zespół podkreślono, że do tej pory nikt nie rozmawiał ani z dyrektorem ani z zespołem teatru w sposób wiążący o dalszych planach, nie ma też decyzji czy samorząd województwa przyjmie - ponowioną przez nową minister Hannę Wróblewską - propozycję współprowadzenia tej krakowskiej sceny przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr im. Juliusza Słowackiego podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. Po południu odniósł się on do stanowiska zespołu teatralnego.

"Zarząd Województwa Małopolskiego, chcąc uspokoić pracowników teatru, zapewnia, że zależy mu na wypracowaniu najlepszego rozwiązania obecnej sytuacji" - napisano w oświadczeniu przesłanym PAP.

Urząd wskazał, że 22 lipca spotka się ze Związkiem Zawodowym Aktorów, Inspicjentów, Producentów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "Liczymy, że poniedziałkowe spotkanie będzie początkiem dialogu, który umożliwi wypracowanie optymalnego rozwiązania dotyczącego stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania teatru" - podkreślił urząd. Zdaniem władz samorządowych do tej pory dialog "odbywał się jedynie za pośrednictwem mediów".

W odniesieniu do współprowadzenia teatru przez Ministerstwo Kultury urząd napisał, że "żadna korespondencja z ministerstwa skierowana do Marszałka Województwa Małopolskiego nie została pozostawiona bez odpowiedzi". "Obecnie trwają ustalenia dotyczące nawiązania współpracy z ministerstwem. Na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach" - napisano w oświadczeniu.

W lipcu 2023 roku władze województwa ogłosił konkurs na dyrektora Teatru im. J. Słowackiego, mimo apeli pracowników, domagających się pozostawienia na tym stanowisku Krzysztofa Głuchowskiego. W październiku zeszłego roku urząd poinformował o unieważnieniu konkursu ze względu na "nieusuwalną wadę procedury konkursowej".

Równolegle, od lutego 2022 r. do kwietnia 2024 r., toczyła się procedura odwołania dyrektora Głuchowskiego, wszczęta przez zarząd województwa w związku z rzekomymi nieprawidłowościami, jakie w 2021 r. miał wykazać audyt w teatrze. Wiosną Regionalna Komisja Orzekająca przy Izbie Obrachunkowej w Krakowie wydała orzeczenie uniewinniające dyrektora teatru. Wówczas zarząd woj. małopolskiego, po 800 dniach, zakończył procedurę jego odwołania.