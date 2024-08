​Mieszkańcy Częstochowy nie załatwią dziś w urzędzie niektórych spraw m.in. związanych z dowodami osobistymi. Powodem jest awaria wodociągowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W budynku przy ul. Waszyngtona doszło do awarii wodociągowej. Sale obsługi mieszkańców na pierwszym i drugim piętrze są zalane, a to właśnie tam mieszkańcy załatwiają sprawy związane z dowodami osobistymi, prawem jazdy czy rejestracją samochodów. Dziś nie jest to możliwe.

W poniedziałek ma zapaść decyzja, kiedy przywrócona zostanie normalna praca i obsługa mieszkańców.