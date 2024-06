Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Glinicy w powiecie lublinieckim (woj. śląskie). Utonęła tam 9-latka, która kąpała się w niedozwolonym miejscu.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Śląska policja / Policja

Policja podała, że do tragedii doszło ok. godz. 17. 9-letnia dziewczynka nie była pod opieką osób dorosłych. Kąpała się z innymi niepełnoletnimi osobami w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone.

Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać, że w pobliżu zbiornika wodnego umieszczono tabliczkę "Wstęp wzbroniony".

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Śląska policja / Policja

Policja przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Chodzi m.in. o wybieranie strzeżonych kąpielisk i przestrzeganie reguł przebywania w danym miejscu.

"Nie wskakuj do wody, gdy nie znasz jej głębokości. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić cię na urazy, kalectwo, a nawet śmierć" - ostrzegają funkcjonariusze.