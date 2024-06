148 zatruć albo podejrzeń zatruć dopalaczami odnotowano w Polsce od początku roku do końca kwietnia- wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do których dotarł nasz reporter. W pierwszy poniedziałek wakacji w Faktach RMF FM sprawdzamy, jaka jest skala używania w Polsce tego typu substancji psychoaktywnych i co robić, by temu zapobiec.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ostatnie lata przyniosły regularną, wyraźną tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę zatruć po zażyciu dopalaczy. Mimo to, problem sięgania po tego typu nowe substancje psychoaktywne, wciąż jest widoczny. W całym 2023 roku odnotowano 264 zgłoszenia dotyczące zatruć po zażyciu dopalaczy, w 2022 roku były 303 takie przypadki, a w 2021 roku 517 podobnych sytuacji. W 2015 roku mieliśmy półtora tysiąca zatruć po zażyciu dopalaczami w ciągu miesiąca. To zagrożenie zawsze jest, bo zażywanie dopalaczy to przyjmowanie substancji, o których konsument, ale również lekarz, który będzie próbował go ratować, nie wie nic. Nie wiemy, jak te substancje wpływają na pracę serca, mózgu, czy nerek, to jest niewiadoma - komentuje w rozmowie z RMF FM dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom doktor Piotr Jabłoński. Ostatnie badania pokazują też lekką tendencję wzrostową, jeśli chodzi o używanie przez młode osoby w Polsce marihuany. Chodzi o uczniów w wieku 15-17 lat. Dużą grupą są syntetyczne psychostymulanty, natomiast inne narkotyki stosunkowo rzadko i w niewielkim zakresie. Tu widać tendencję spadkową - dodaje doktor Jabłoński. Specjaliści zauważają też, że rośnie liczba młodych osób, które używają w Polsce e-papierosów. Jest ich więcej niż sięgających po tradycyjne papierosy z nikotyną - zauważa ekspert. Warto rozmawiać Dopalacze są tematem rozmów. Nie znam nikogo, kto sięgałby po takie substancje, ale według mnie jest to problem, o którym warto rozmawiać - tak dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom komentują w rozmowie z reporterem RMF FM licealiści z Warszawy. Warto rozmawiać na temat problemów dzieci i na temat pokus, jakie stanowią dla nich dopalacze i różne środki psychoaktywne. Rozmawiajmy, nie kierując się strachem, tylko troską. Dziecko spotka się z propozycjami, choćby zapalenia czegoś, czego nie znasz. Jeden ze sposobów to bliskość i otwartość, co nie oznacza zgody na zażywanie takich substancji - zaznacza doktor Piotr Jabłoński. Krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży doktor Aleksandra Lewandowska zwraca uwagę, że dziecko nie zawsze od razu jest gotowe na rozmowę. Możemy zacząć od propozycji pytania. Dziecko może zaproponować, że najpierw napisze o swojej sytuacji na kartce albo w liście. To też jest dobry sposób na początek, żeby mieć punkt wyjścia do rozmowy i dyskusji z dzieckiem - podkreśla doktor Lewandowska. Od tygodnia w Polsce prowadzony jest dodatkowy monitoring recept wystawianych na leki opioidowe, w tym na fentanyl. To jest konsekwencja przypadków zatruć po przedawkowaniu tego typu środków, do których dochodziło także wśród młodych osób. Zobacz również: Zabójczy fentanyl. ​Ruszył stały monitoring recept na opioidy Opracowanie: Renata Gaweł