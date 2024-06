Rodzice kilku tysięcy dzieci nie złożyli jeszcze wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy - poinformował ZUS. Aby dostać wyrównanie za czerwiec i lipiec najpóźniej do końca sierpnia, należy złożyć wniosek do końca czerwca. Został więc tylko tydzień. Wielu rodziców zapomina bowiem o tym, że prawo do świadczenia 800 plus przysługuje od momentu złożenia dokumentów.

800 plus. Wniosek najlepiej złożyć do 30 czerwca 2024 roku / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca. Potrwa natomiast do 31 maja 2025 roku. Aby otrzymywać świadczenie, należy złożyć nowy wniosek. Ważne jest to, że prawo do wypłat pieniędzy przysługuje od momentu złożenia dokumentów, a więc wniosek złożony np. w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca. ZUS poinformował, że duża część uprawnionych nie złożyła jeszcze wniosków o świadczenie, a jeśli rodzice nie zrobią tego do 30 czerwca, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc. Jeśli natomiast zdążą jeszcze do końca czerwca, wypłaty mogą spodziewać się najpóźniej do końca sierpnia - z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. "W zakładce Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi albo że świadczenie zostało przyznane" - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz również: Ile jest zatruć dopalaczami? "Ten problem wciąż jest"

9-latka utonęła w Glinicy. Kąpała się w niedozwolonym miejscu

17-latek, który zaatakował nożem trzech kolegów, usłyszał zarzut

Leki bez recepty, które warto zabrać na urlop