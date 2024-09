Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecyduje, czy domy zniszczone w sobotnim pożarze na rzeszowskim osiedlu Biała nadają się do ponownego zamieszkania. Na razie mieszkańcy przebywają u rodzin. Prezydent miasta zwrócił się do wojewody z prośbą o uruchomienie pomocy dla pogorzelców.

Pożar domów na os. Biała w Rzeszowie / Gorąca Linia RMF FM

Inspektorat nadzoru budowlanego rozpocznie prace w poniedziałek (2 wrzezśnia). Na razie wiadomo, że pożar zniszczył prawie wszystkie domy w zabudowie szeregowej przy ul. kard. Karola Wojtyły.

Siedem z ośmiu budynków jest całkowicie zniszczonych - powiedział st. bryg. Grzegorz Wójcicki, z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Straty oszacują biegli, ale nieoficjalnie mówi się, że sięgają co najmniej 3 mln zł.

Mieszkańcy ewakuowali się sami

Strażacy odebrali zgłoszenie po pożarze w sobotę o godz. 17:45. Pierwsze zastępy były na miejscu po 10 minutach. Akcja była trudna, ogień szybko się rozwijał, w momencie przyjazdu strażaków pożarem objętych było siedem domów - przekazał st. bryg. Grzegorz Wójcicki. Do gaszenia pożaru wyjechało 121 strażaków PSP i ochotników, na miejscu było 35 zastępów.

Mieszkańcy ewakuowali się z domów przed przyjazdem ratowników. Jedna osoba została lekko poparzona.

Jeden z mieszkańców szeregówki ma niewielkie poparzenia przedramienia, został zaopatrzony na miejscu, nie wymagał hospitalizacji - dodał z-ca komendanta PSP.

Kilkoro mieszkańców weszło ze strażakami do swoich domów, żeby zabrać dokumenty i pieniądze. Z ostatniej szeregówki strażacy pomogli wynieść wyposażenie.

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Jeszcze w sobotę służby mówiły o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Strażacy wskazują raczej na rozszczelnienie instalacji, zastrzegając, że ustalaniem przyczyny pożaru zajmie się biegły.

Pożar w Rzeszowie Słuchacz Rafał / Archiwum prywatne

Pomoc dla pogorzelców

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i wiceprezydent Krystyna Stachowska przyjechali na miejsce pożaru. Powołano też sztab kryzysowy.

Podstawiliśmy autobus, była woda i herbata. Poszkodowanym mieszkańcom zapewniliśmy miejsca noclegowe w budynku MOPS przy ul. Skubisza, ale okazało się, że wszyscy mogli liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Miejsca noclegowe cały czas są dostępne - powiedziała Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznika prezydenta miasta.

Prezydent zwrócił się do wojewody z prośbą o uruchomienie pomocy dla pogorzelców. Rozmawiał też z właścicielem firmy, która wybudowała budynki i usłyszał zapewnienie, że inspektor nadzoru budowlanego otrzyma potrzebną dokumentację.

Na miejscu będzie też pracować policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza.

Policjanci pod nadzorem prokuratora i z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczą ślady - przekazała podk. Magdalena Żuk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.