Skok w bokserkach na główkę do fontanny, w której woda jest do wysokości łydek, pływanie na grzbiecie, rozmowa i „przybijanie piątek” z figurkami oraz surfing na żółwiu – takie zachowanie mężczyzny w średnim wieku zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu w Gorzowie Wielkopolskim.

Kamera miejskiego monitoringu w Gorzowie Wielkopolskim zarejestrowała mężczyznę, który postanowił zażyć kąpieli w samym centrum miasta. W bokserkach wskoczył "na główkę" do Fontanny Pauckscha w Gorzowie Wielkopolskim. Pływał na plecach, a także próbował m. in. surfować na figurze żółwia.

Do zdarzenia doszło w 30 czerwca przed godziną 6. Kąpiel mężczyzny szybko przerwali policjanci, którzy również umieścili w sieci film ukazujący to zdarzenie.

Policja i Sanepid informują, że woda w miejskich fontannach nie jest przeznaczona do kąpieli. Kontakt takiej wody ze skórą może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, m. in. wysypką czy uczuleniem. Poza tym jest to wykroczenie, za które można dostać mandat do 500 zł.