Open’er Festival, jeden z najbardziej popularnych polskich festiwali, rusza już jutro w Gdyni. Zarząd Komunikacji Miejskiej wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Sprawdź, co Cię czeka.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

3 lipca na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach rusza Open’er Festival. W komunikacji wprowadzono zmiany.



Tak jak w latach ubiegłych, za transport uczestników festiwalu będzie odpowiadać ZKM Gdynia - w ramach linii OF. To blisko 100 dodatkowych pojazdów, które będą obsługiwać uczestników festiwalu. W kontekście komunikacji festiwalowej pracujemy od 2 do 7 lipca, a więc obsługa tej linii rozpoczyna się dzień przed startem festiwalu, a kończy dzień po. Warto pamiętać o tym, że jest ona bezpłatna dla uczestników festiwalu - pod warunkiem, że okażą oni bilet jednodniowy bądź karnet, bądź też opaskę festiwalową. Nie jest to komunikacja dla innych uczestników komunikacji miejskiej Gdyni - mówi Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni.

Zmiany w organizacji ruchu

W komunikacji wprowadzone będą następujące zmiany:



na ul. Janka Wiśniewskiego - na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów , w kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami,

, w kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami, na ul. Zielonej - z odcinka ulicy od ul. Płk. Dąbka w kierunku dzielnicy Babie Doły - w godzinach 13:00-05:00 korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydawanych przez organizatora,

na podstawie identyfikatorów wydawanych przez organizatora, Na czas trwania festiwalu, taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na Estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. płk Dąbka.