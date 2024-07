12-latek i 16-latka trafili do szpitala po wypadku w miejscowości Rachodoszcze (powiat zamojski, gmina Adamów). Nastolatkowie, razem z 13-letnim kolegą wybrali się na przejażdżkę motocyklem bez wiedzy swoich opiekunów.

Wypadek nastolatków / policja Zamość / Policja



Grupa młodych osób wybrała się na wieczorną przejażdżkę po miejscowości Rachodoszcze, bez wiedzy swoich rodziców. Doszło do wypadku.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-latek z gminy Adamów poruszał się motocyklem crossowym marki Suzuki, a dwójka jego znajomych: 12-latek i 16-latka z Warszawy, motorowerem marki Romet. Nastolatkowie jechali obok siebie - w jednym kierunku. W pewnym momencie, kierujący crossem chciał skręcić w prawo. 12-latek, próbując uniknąć zderzenia, odbił kierownicą w prawo, zjechał na pobocze, a następnie wjechał pomiędzy drzewo i znajdujące się obok opony.





Motocykl suzuki nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Chłopcy nie posiadali uprawnień do kierowania. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na przejażdżkę wybrali się bez zgody i wiedzy opiekunów. Byli trzeźwi.



Do zamojskiego szpitala trafił 12-latek kierujący motorowerem oraz 16-letnia pasażerka, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Poszkodowani nie mieli kasków ochronnych.