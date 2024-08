W czasie akcji doszło do eksplozji

W trakcie prowadzonego rozpoznania nastąpił dla nikogo tutaj nieoczekiwany wybuch, prawdopodobnie były to dwa wybuchy. I najprawdopodobniej doszło do nieszczęścia. Mamy 11 rannych strażaków, w dalszym ciągu poszukujemy jeszcze dwóch strażaków, nie znamy do końca ich losu - mówił rano nadbryg. Józef Galica.

Po tych wybuchach ogień przedostał się błyskawicznie na wszystkie kondygnacje, objął także dach sąsiedniej kamienicy.

Wcześniej mówiło się, że w piwnicy doszło do wybuchu butli z gazem, ale straż pożarna nie potwierdziła tych informacji.

Siła uderzenia była tak duża, że odrzuciła strażaków, którzy weszli jako pierwsi, by ugasić pożar. Witryny w sklepach i szyby w wozach strażackich zostały zniszczone.