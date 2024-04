Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotują unijny podręcznik do walki z przestępcami działającymi w sieci. Wygrali przetarg Agencji Praw Podstawowych UE (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) dotyczący sporządzenia podręcznika związanego z cyberprzestępczością i prawami podstawowymi.

Zdj. ilustracyjne / Dominic Lipinski / PAP/PA

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza opracowują podręcznik dotyczący walki z cyberprzestępczością. Korzystać z niego będą sędziowie, prawnicy oraz funkcjonariusze organów ścigania wszystkich państw Unii Europejskiej.

Podręcznik będzie podpowiadał, w jaki sposób klasyfikować oraz osądzać przestępstwa popełnianie w internecie. Do jednych z najpopularniejszych należy "phishing".

Wykradanie, wyłudzanie danych osobowych jest bardzo popularne. Często możemy się z tym spotkać. Wystarczy SMS z wiadomością, że mamy kliknąć w link, by uzupełnić dane lub wykonać przelew. Jeśli są to wiadomości podejrzanie wyglądające lub pochodzące z niepewnego źródła, nie powinniśmy dalej w nie wchodzić - mówi dr Łukasz Szoszkiewicz, jeden z autorów podręcznika.

Projekt prowadzony wspólnie przez FRA i Radę Europy zmierza do opracowania "Handbook on European law relating to cybercrime and fundamental rights", który wpisuje się w serię podręczników Agencji. Publikacja ma ułatwiać stosowanie prawa UE i Rady Europy w sprawach związanych z cyberprzestępczością, dowodami elektronicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli praw podstawowych. Oferta złożona przez pracowników WPiA została najwyżej oceniona z uwagi na kompetencje zespołu oraz przyjętą metodologię.

FRA oczekiwało konkretnych kompetencji od wykonawców zadania. Łącząc siły, udało nam się sprostać wysokim wymaganiom i przekonać Agencję, że mamy wiedzę i zasoby do opracowania unijnego narzędzia walki z cyberprzestępczością - mówią przyszli autorzy publikacji.

Podręczniki FRA są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i używane jako oficjalna interpretacja prawa unijnego. Są szeroko wykorzystywane przez praktyków, a także środowiska naukowe i organizacje pozarządowe na poziomie krajowym i europejskim.