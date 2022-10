Policji z Bytowa stworzyli film o metodach działania cyberprzestępców. Jego bohaterka opowiada, jak straciła swoje oszczędności. Przedstawiona historia jest inspirowana oszustwami internetowymi, z którymi każdego miesiąca do bytowskiej komendy przychodzi kilkanaście osób

Zdjęcie ilustracyjne / KPP Bytów / Policja

Film opowiada o jednym z najpopularniejszych oszustw w sieci na tzw. na fałszywy link. Widzowie mogą prześledzić krok po kroku, jak działają przestępcy grasujący po portalach ogłoszeniowych.

Niemal zawsze wygląda to tak samo. Po wystawieniu przedmiotu do sprzedaży osoba zainteresowana kupnem pisze do nas poprzez komunikator. Twierdzi, że zamówienie zostało już opłacone i aby odebrać pieniądze należy wpisać korzystając z linka dane naszej karty bankowej, na którą trafią pieniądze. W rzeczywistości link prowadzi do fałszywej strony internetowej, która łudząco przypomina portal ogłoszeniowy. Po wpisaniu danych, dostajemy smsa z banku, którym autoryzujemy dostęp do niej obcej osobie. Dzięki temu oszust może wykonywać dowolne transakcje, a my tracimy swoje oszczędności.

Chcemy dzięki temu filmowi przekazać internautom, żeby nie klikali w nieznane linki, przesyłane od obcych osób - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie st. sierż. Dawid Łaszcz.

Obejrzyj film i pokaż go swoim bliskim, by nie stali się ofiarą przestępstwa - apelują policjanci.