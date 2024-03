Gdybym był producentem filmowym, czym prędzej zabezpieczałbym prawa do ekranizacji tej historii. „Wielki skok grupy Lazarus” Geoffa White’a ma w sobie wszystkie elementy, które powinien mieć hitowy film lub serial. Są tu wielkie pieniądze, wciągające intrygi, tajemniczy reżim, egzotyczne lokalizacje i miejsca dostępne tylko dla wybranych. Jest też walka dobra ze złem rozgrywająca się w cyberprzestrzeni. I tylko trochę rzedną nam miny, gdy uświadomimy sobie, że ta historia to nie efekt bujnej wyobraźni twórcy scenariusza do kolejnego Bonda, ale owoc imponującego dziennikarskiego śledztwa.

Kim Dzong Un ogląda ćwiczenia północnokoreańskiej armii / STR/AFP / East News Sięgając po książkę o północnokoreańskich hakerach nie spodziewamy się raczej, że już na 11 stronie pojawi się Polska. Jak się okazuje, ich podwykonawcy byli u nas kilka lat temu na gościnnych występach, w ramach pewnej międzynarodowej operacji. O ilu takich przekrętach nie wiemy i nigdy się nie dowiemy? Po lekturze książki Geoffa White’a to pytanie przestaje być retoryczne. Opowieść o grupie Lazarus (nazywanej tak od zdolności do zmartwychwstania po jakimś czasie - niczym biblijny Łazarz - w systemie komputerowym zaatakowanego podmiotu) nie jest adresowana wyłącznie do osób, które interesują się cyberbezpieczeństwem. To napisana w szalenie klarowny, logiczny i strawny dla laików sposób historia z pogranicza geopolityki, finansów, showbiznesu i jeszcze kilku innych dyscyplin. Porządkująca i poszerzająca naszą wiedzę o cyberzbirach uzbrojonych w klawiatury i ich metodach działania. "Wielki skok grupy Lazarus" jest też w jakimś sensie opowieścią o mediach w ich dzisiejszych rozedrganym kształcie. W książce mamy historie, które były swego czasu głośne i lądowały na czołówkach serwisów informacyjnych na całym świecie - jak choćby atak na Sony Pictures czy sprawę wirusa WannaCry. Nie oszukujmy się - w większości przypadków media podeszły do nich w sensacyjny i powierzchowny sposób. O co właściwie chodziło? Jak wyglądał łańcuch błędów i fatalnych w skutkach decyzji, które były dla hakerów jak transparent "Serdecznie witamy"? White z podziwu godną skrupulatnością łączy dla nas fakty, które układają się w spójny, choć mało optymistyczny obraz. Jego książka pomaga nam też zrozumieć, po co właściwie północnokoreańskiemu reżimowi są etatowi cyberprzestępcy, jak są szkoleni i po co lądują za granicą. White - nie bez powodu - nazywa ich też cyberniewolnikami. Okładka książki "Wielki skok grupy Lazarus" / Wydawnictwo Szczeliny / Materiały prasowe "Wielki skok grupy Lazarus" czyta się momentami jak kryminał czy powieść szpiegowską - są tu wszak ludzie działający pod przykryciem, ekskluzywne kasyna i wielkie przekręty. Trudno jednak o znane z obcowania z tymi gatunkami poczucie, że sprawiedliwość zawsze zatriumfuje, a ład zostanie przywrócony. White pokazuje, że cyberoddziały Kima uczą się na swoich błędach i adaptują do zmieniającej się technologii. Czasem kogoś uda się złapać i ukarać - tak samo jak zdarza się, że część pieniędzy nie zostaje wyprowadzona przez hakerów. Ostatecznie jednak zawsze wygląda to tak samo - po głowie dostają płotki, grube ryby śpią spokojnie, a reżim łata dziury w budżecie cudzymi pieniędzmi. Autor książki z dużym wdziękiem pogrywa sobie z naszymi wyobrażeniami dotyczącymi hakerów wyniesionymi z popkultury. Wprost pokazuje, że nie mają one zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, a życie rzadko przypomina film. Przytacza też historie osób, które oberwały rykoszetem w wyniku hakerskich ataków - tak jak pracownicy Sony Pictures, którzy jeszcze długo po ataku musieli się zmagać z konsekwencjami upublicznienia poufnych informacji na ich temat. Jedno jest pewne - nikt z nas nie chciałby się znaleźć na ich miejscu. Myślenie świata o Korei Północnej jest bardzo jednowymiarowe i uproszczone. Niewiele o niej wiemy, bo obieg informacji jest kontrolowany. Jestem bardzo zmęczona żartami z Kim Dzong Una - mówiła mi w 2015 r. Suki Kim , dziennikarka i pisarka, która przez pół roku uczyła w Pjongjangu dzieci tamtejszych elit. Brutalny dyktator torturuje ludzi, a światu wydaje się to zabawne - podkreślała autorka świetnego reportażu "Pozdrowienia z Korei". Lata mijają, a jej słowa dalej brzmią aktualnie. Książka White'a może być dla wielu czytelników okazją, by wyzwolić się z pułapki uproszczeń. Choć nie jest to przyjemne i wygodne doświadczenie.