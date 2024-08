Ma 7 tygodni, waży ponad 750 gramów, a jej narodziny owiane były tajemnicą. Pierwszy raz od 20 lat w poznańskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat panda ruda.

To pierwsze takie narodziny od dwudziestu lat! W poznańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszła panda ruda. Jej narodziny były trzymane w tajemnicy. Pracownicy ten fakt ujawnili dopiero teraz, przy okazji pierwszej lekarskiej kontroli i ważeniu. Siedmiotygodniowy maluch waży ponad 750 gramów.

Ludzie, co bardzo cenię, dają nam maksymalnie dużo spokoju i trzymają się z daleka. Zanim wyjdziemy wspólnie na przestrzeń zewnętrzną minie pewnie jeszcze co najmniej miesiąc. Póki co możecie obejrzeć malucha na zdjęciach. Ma na nich: 4 dni, tydzień, no i siedem tygodni - napisali w poście na Facebooku pracownicy ZOO.

Pandy rude należą do rzędu drapieżnych, do rodziny pandkowatych. Są zatem zwierzętami drapieżnymi, ale w większości ich dieta opiera się na roślinach. Jedzą liście, pędy bambusów, owoce, korzonki. Białka zwierzęcego jest tam niewiele - mówi w rozmowie z RMF FM Remigiusz Koziński, kierownik Nowego ZOO w Poznaniu.

Pandy rude przeważnie występują w Azji. Nie są to szopy ani lisy, choć ta angielska nazwa "firefox" może na to wskazywać, nie są też niedźwiedziami. Są pandkami - wyjaśnia Koziński.

Pracownicy ZOO nie poznali jeszcze płci nowego mieszkańca. Pojawi się on na wybiegu najwcześniej we wrześniu.