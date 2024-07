Ruba, Helmut, Kapi i Bara - to kapibary, które przyszły na świat w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Maluchy można już oglądać na wybiegu.

Rodzina kapibar w zoo / Gdański Ogród Zoologiczny / Materiały prasowe

Dwie samiczki i dwa samce kapibary przyszły na świat w oliwskim zoo. Maluchy można już oglądać na wybiegu.



Nasze kapibary to samica o imieniu Ruba i samiec Helmut, pieszczotliwie przeze mnie nazywane Myszka i Helmuś. Parka starszych dzieci to Kapi i Bara. Takie imiona zostały wybrane przez gości i fanów zoo i wpisane do kartotek. Tegoroczne maluszki rozwijają się doskonale i każdy z nich pokazuje trochę inny charakter - relacjonuje Dariusz Szyszka, opiekun kapibar.

Rodzicami maluchów są urodzona w gdańskim zoo siedem lat temu samica oraz trzyletni samiec, który przyjechał do Gdańska dwa lata temu z zoo Hodenhagen w Niemczech.



Całą rodzinę kapibar można zobaczyć na dwóch sąsiadujących ze sobą wybiegach. Tata przebywa ze starszym potomstwem, które przyszło na świat w ubiegłym roku, a mama z tegorocznymi maluchami. Są one utrzymywane oddzielnie ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych kapibar.

Już wkrótce będą połączone, jednak wcześniej wyjedzie od nas do nowego domu samiec Bara. Wiele ogrodów stara się o niego, wybierzemy zoo, które zaoferuje najlepsze warunki bytowe - mówi Beata Kuźniar, kierownik działu drapieżnego oraz koordynator transportów.

Kapibary w gdańskim zoo Gdański Ogród Zoologiczny / Materiały prasowe

W Gdańskim Ogródzie Zoologicznym każdego tygodnia odbywają się pogadanki o kapibarach. Będą organizowane do końca sezonu. W każdy poniedziałek o godz. 13.00 można posłuchać opowieści na tarasie widokowym przed wybiegiem kapibar.

Kabiary to płochliwe zwierzęta. Kiedy jest za głośno, szybko się płoszą i uciekają. Dlatego oglądając je warto zachować ciszę u spokój. Wtedy zwierzęta czują się swobodnie. Kapibary dzień spędzają na odpoczynku i kąpielach. Późnym popołudniem zaczynają żerować i tak spędzają czas do wieczora - wyjaśnia reporterowi RMF FM Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo.



Kapibara wielka jest największym gatunkiem gryzonia. Może ważyć nawet do 65 kg. Ciąża u kapibary trwa ok. 150 dni. Zwierzęta rozmnażają się przez cały rok. Zazwyczaj samice rodzą raz w roku, ale zdarza się, kiedy warunki życia są dobre, że mogą rodzić dwukrotnie. Podczas porodu na świat przychodzi średnio 4 małych.