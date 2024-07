Agamę brodatą - egzotyczną jaszczurkę - w parku przy ul. Perzyńskiego w Warszawie znalazła mieszkanka osiedla Słodowiec. Gadem zaopiekowali się strażnicy z Ekopatrolu.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Nietypowa niespodzianka czekała na mieszkankę osiedla Słodowiec w Warszawie, która wyszła ze swoim psem na spacer. W parku przy ul. Perzyńskiego czworonóg zaczął się dziwne zachowywać.

Kiedy właścicielka do niego podeszła, zauważyła że pies wytropił w trawie sporej wielkości jaszczurkę. Gad był jasnego koloru i miał liczne kolce na ciele. Kobieta wezwała strażników miejskich z Ekopatrolu. Wyjaśnili oni, że to dorosła agama brodata.



Funkcjonariusze zabrali jaszczurkę do pojemnika i przewieźli do Centrum CITES w warszawskim zoo.



Agama brodata występuje wyłącznie w Australii. Jest zwierzęciem niegroźnym dla człowieka. Potrafi się doskonale wspinać, dlatego spotykana jest zarówno na lądzie, jak i na formacjach skalnych, drzewach i krzewach. Jest popularnym gadem hodowanym w terrariach. Jaszczurki zwykle poruszają się na czterech łapach, ale są też w stanie biec na dwóch. Robią tak, gdy czują się zagrożone lub ścigają zdobycz. Dorosłe osobniki są w stanie poruszać się z prędkością nawet 14 km/h.