"Z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego woda z wodociągu w Słoneczniku, w województwie warmińsko-mazurskim, nie nadaje się do spożycia. Wodociąg zaopatruje w wodę prawie tysiąc osób" - podał w piątek Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

/ Flexigav / Shutterstock

Jak poinformowały służby sanitarne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznym w miejscowości Słonecznik z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody. W wodzie występują bakterie grupy coli i Enterokoki. Wodociąg zaopatruje w wodę dwie miejscowości: Słonecznik i Bartężek - 925 mieszkańców.

Jak przekazał ostródzki sanepid, woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków. Woda nie może być także używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń.

Poinformowano również, że z uwagi na zanieczyszczenie także woda w wodociągu lokalnym Ośrodka Wczasowego "Energetyk" w Rybitwach w powiecie piskim nie nadaje się do spożycia.

Służby sanitarne stwierdziły w nim zanieczyszczenie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody. Obecne są w niej bakterie grupy coli i Enterokoki, a woda jest mętna. Wodociąg Ośrodka Wczasowego "Energetyk" nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców.