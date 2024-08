W jednych z zakładów mięsnych w miejscowości Antonowo w powiecie giżyckim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni mężczyzna został wciągnięty do maszyny. Niestety, zginął na miejscu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje policja, mężczyzna został wciągnięty do obrabiarki drobiu.

To pochodzący z Kętrzyna 40-letni pracownik tej firmy.

Na miejscu był prokurator, policyjny technik, policjanci. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą ustalane - mówi asp. szt. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku.

Zakłady mięsne, w których doszło do wypadku, znajdują się we wsi Antonowo pod Giżyckiem. Funkcjonują one od wielu lat.