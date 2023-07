Od poniedziałku mieszkańcy Elbląga mogą zgłaszać pomysły przedsięwzięć do realizacji z budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Władze miasta przeznaczyły na ten cel ponad 4,1 mln zł.

Elbląg/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował elbląski magistrat, podobnie jak w ubiegłych latach odbędą się konsultacje dla mieszkańców, podczas których będzie można skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku i uzyskać najważniejsze informacje.



Pomysły zadań do realizacji z budżetu obywatelskiego będą przyjmowane od 24 lipca do 11 sierpnia. Opiniowanie zgłoszonych wniosków nastąpi w między 6 a 15 września. Głosowanie odbędzie się między 12 października a 9 listopada, natomiast 6 grudnia zostaną ogłoszone wyniki.



Pula środków na realizację zwycięskich zadań w 12. budżetu obywatelskiego wynosi ok. 4,1 mln zł: ponad 1,3 mln zł przeznaczono na inicjatywę ogólnomiejską, a po 555 tys. zł na zadania w poszczególnych okręgach, w tym po 30 tys. zł na tzw. małe projekty.



W poprzednim elbląskim budżecie obywatelskim wzięło udział ponad 5,2 tys. głosujących. Do wyboru mieli 43 zadania, w tym 11 ogólnomiejskich.



Idea tzw. budżetu partycypacyjnego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na wykorzystanie miejskich finansów. Ma to podnieść zaufanie lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin.