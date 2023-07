​To już dziś! O godzinie 20:00 polscy siatkarze zagrają z Amerykanami w finale Ligi Narodów w Gdańsku. Dla obu drużyn będzie to szansa na wywalczenie pierwszego złota w historii tych rozgrywek. Szykują nam się kapitalne emocje!

Siatkarze reprezentacji Polski (od prawej): Paweł Zatorski, Aleksander Śliwka i Mateusz Bieniek cieszą się ze zwycięstwa po meczu półfinałowym turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy z Japonią / Adam Warżawa / PAP

Reprezentacja Polski w Gdańsku nie gra najpiękniejszej, kompletnej siatkówki, jednak jest skuteczna i pokazuje, że potrafi wychodzić z trudnych sytuacji.

W ćwierćfinale z Brazylią zdołała wygrać pierwszego seta na przewagi, a następnie cały mecz 3:0 dzięki bardzo dobrej postawie przyjmującego Aleksandra Śliwki i środkowego Mateusza Bieńka. W półfinale z Japonią natomiast, za sprawą znakomitej zmiany przyjmującego Wilfredo Leona i solidnej gry atakującego Łukasza Kaczmarka, Biało-Czerwoni podnieśli się po przegranej pierwszej partii i wygrali spotkanie 3:1 .

W niedzielnym finale aktualni wicemistrzowie świata będą mieli szansę na poprawienie wyniku z 2021 roku, kiedy w decydującym o złocie starciu przegrali z Brazylią 1:3. Poza wywalczonym wtedy srebrnym medalem, mają w dorobku także dwa brązowe krążki - z lat 2019 i 2022.

Radość siatkarzy reprezentacji Polski po półfinałowym zwycięstwie z Japonią / Adam Warżawa / PAP

Po drugiej stronie siatki staną Amerykanie, którzy od początku tegorocznej edycji Ligi Narodów prezentują równy, solidny poziom. Wygrali fazę interkontynentalną i byli jedną z dwóch drużyn, które pokonały Biało-Czerwonych, wygrywając z nimi w drugim turnieju w Rotterdamie 3:0. Siatkarze USA mieli co prawda nieco problemów w ćwierćfinale, bowiem zdołali pokonać Francuzów dopiero w tie-breaku, jednak w półfinale zdeklasowali aktualnych mistrzów świata Włochów i pewnie awansowali do finału po zwycięstwie 3:0.

Amerykanie, podobnie jak Polacy, nie mają jeszcze na swoim koncie złota Ligi Narodów, chociaż do tej pory dwukrotnie grali w meczach finałowych. W 2019 roku przegrali z Rosjanami, natomiast w zeszłym roku - z Francuzami. Mają także w dorobku brąz wywalczony w 2018 roku.

To jedna z najlepszych drużyn na świecie. To będzie trudny mecz, ale ja chcę, żebyśmy zagrali najlepiej, jak potrafimy i żebyśmy reagowali na trudne sytuacje w jak najlepszy sposób - podkreślił trener Polaków Nikola Grbić.

Radość Amerykanów Micah Christensona (P) i Davida Smitha (L) podczas meczu półfinałowego Ligi Narodów z Włochami / Adam Warżawa / PAP

Zapytany o największe atuty Biało-Czerwonych, przyjmujący Thomas Jaeschke, najbardziej wartościowy zawodnik sobotniego półfinału Amerykanów z Włochami, zwrócił uwagę na siłę fizyczną i boiskową mądrość gospodarzy turnieju.

Fizyczność i siatkarskie IQ. Uważam, że to zespół grający bardzo mądrą siatkówkę. W Resovii grałem ze Śliwką, gdy był jeszcze bardzo młodym zawodnikiem. Już wtedy można było zauważyć, że on po prostu rozumie tę grę, w każdej akcji, za każdym razem, gdy dotykał piłki, to zastanawiał się, jak najlepiej zagrać. To bardzo utalentowany zespół - ocenił amerykański przyjmujący.

Co ciekawe, Polacy i Amerykanie ostatni raz mierzyli się w finale dużej imprezy międzynarodowej w 2012 roku w... Lidze Światowej, rozgrywanej w latach 1990-2017, w miejsce której powstała Liga Narodów. W decydującym o złocie meczu w 2012 roku Biało-Czerwoni wygrali 3:0.

Finał tegorocznej edycji Ligi Narodów w Gdańsku zaplanowano na godz. 20:00. Trzy godziny wcześniej Japończycy zagrają z Włochami o brąz.