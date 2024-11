Policja zatrzymała 27-letniego mieszkańca Szczytna, który jest podejrzewany o brutalne pobicie proboszcza - dowiedział się dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że stan zdrowia duchownego jest krytyczny. Napastnik miał znać księdza.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Dziennikarz RMF FM poinformował w poniedziałek, że zatrzymano 27-latka podejrzewanego o brutalne pobicie księdza.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na plebanii w Szczytnie w województwie warmińsko-mazurskim. Po wieczornej mszy napastnik wtargnął do parafii św. Brata Alberta i zaatakował proboszcza ciężkim przedmiotem. Śledczy nie podają na razie, co to dokładnie było. O napadzie policję poinformował świadek.

Nieprzytomny ksiądz z obrażeniami głowy trafił do szpitala pod olsztyńskich opiekę lekarzy - przekazał w niedzielę RMF FM aspirant Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że stan zdrowia duchownego jest krytyczny.