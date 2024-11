„Posłanka Paulina Matysiak kłamie. Nie pokazała żadnego nazwiska osoby w ciąży, którą rzekomo spółka miała zwolnić” – mówił Marcin Wojewódka, p.o. prezesa Zarządu PKP Cargo w restrukturyzacji, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Wideo youtube

Nie jestem po to, by zwalniać, ale żeby uratować spółkę. Jestem po to, żeby po tych paru latach trudnych sytuacji, złych decyzji, które podejmowano, żeby utrzymać spółkę z 10 tysiącami potrzebnych miejsc pracy - mówił Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo. Zwolnienia to trudna konieczność. To jest jedno z działań restrukturyzacyjnych, które musimy podjąć, żeby PKP Cargo, spółka o strategicznym znaczeniu dla naszego państwa, funkcjonowała i wyszła w końcu na dobre tory - dodał gość Roberta Mazurka.

Kłopoty PKP Cargo

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce.

Udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - wrzesień br. do 27,54 proc. z 31,63 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w czwartek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

W roku 2022, w okresie od stycznia do końca września, udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów pod względem masy wynosił 35,73 proc.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

Pracę w PKP Cargo, jak policzył Robert Mazurek, ostatecznie straciło 375 osób: 2515 zostało zwolnione, 1244 zgodziły się same odejść.

Spółka była przeetatyzowana. Nie mieliśmy pracy dla tej liczby osób - odpowiedział p.o. prezesa PKP Cargo. Jeżeli byśmy nie dokonali tych działań, takich jak rozstanie się z pewną grupą pracowników, wycofanie się z wielu lokalizacji, obniżenie kosztów, to nasza spółka nie mogłaby funkcjonować - dodał.

Artykuł w trakcie aktualizacji. Tutaj wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Marcin Wojewódka / East News/Adam Burakowski / East News