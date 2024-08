Tragiczna sytuacja w kujawsko-pomorskim Żninie. Na ulicy Mickiewicza mężczyzna został śmiertelnie dźgnięty nożem. Policja zatrzymała już człowieka podejrzanego o popełnienie zbrodni. Mężczyzna sam zgłosił się na komendę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

Żnińska policja dostała zgłoszenie o sytuacji w piątek, kilka minut po godz. 15. Informowano, że na chodniku przy ul. Mickiewicza leży człowiek, który został ugodzony nożem.

Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili to zgłoszenie, zastali tam leżącego mężczyznę - poinformował RMF FM aspirant Michał Robakowski z policji w Żninie.

Po jakimś czasie na miejsce przybyły służby ratunkowe, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kiedy policjanci badali miejsce zdarzenia, do jednostki zgłosił się mężczyzna, który przekazał, że to on jest sprawcą ataku. Został on zatrzymany.