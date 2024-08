Czerwoną flagę zobaczą plażowicze na Kaszubach i na Helu. Trzy kąpieliska nad jeziorami i jedno nad morzem zostały zamknięte z uwagi na zakwit sinic - poinformował sanepid.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Trzy kąpieliska nad jeziorami na Kaszubach i jedno nad morzem na Helu zostały zamknięte. Powód? Zakwit sinic.



Z aktualnych danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w piątek przed południem zamknięto cztery kąpieliska w woj. pomorskim. Są to: "Mała Plaża" na Helu oraz kąpielisko gminne w Chmielnie nad jez. Kłodno, kąpielisko w miejscowości Czarlina nad jez. Radolne przy OW Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. oraz kąpielisko gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach.



Na pozostałych kąpieliskach w województwie pomorskim woda jest zdatna do kąpieli.

Sinice występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.

Na stronie Serwisu Kąpielowego GIS są zamieszczone aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach.