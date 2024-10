Blisko 200 wniosków wpłynęło w pierwszych dniach naboru do Legionu Ukraińskiego - przekazał konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts. Za proces naboru chętnych odpowiada centrum rekrutacyjne, które otwarto na bazie Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.

Konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts podkreślił w rozmowie z PAP, że jest to pierwsze takie centrum rekrutacyjne w Polsce i w Europie.

Ministerstwo obrony Ukrainy podało w czwartek, że w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja do Legionu Ukraińskiego. W pierwszych dniach otwarcia centrum otrzymaliśmy 138 wniosków za pośrednictwem strony internetowej oraz 58 przez konsulaty i ambasady - przekazał Oleh Kuts. Dodał, że są to zgłoszenia z całej Polski, jak i z zagranicy.

Jak wygląda rekrutacja?

Następnie z chętnymi kontaktują się przedstawiciele zespołu rekrutacyjnego. Zapraszają ich na spotkanie do Lublina, podczas którego omawiane są szczegóły i sprawdzane formalności. Na miejscu działa też wojskowa komisja lekarska. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, to podpiszą kontrakt z ministerstwem obrony Ukrainy. W następnym etapie zostaną poinformowani o terminie szkolenia na poligonie udostępnionym przez stronę polską - opisał konsul.



Jak podano w mediach społecznościowych, Ukraina zapewnia mundury i wsparcie logistyczne, Polska zaś broń i sprzęt.

Kto może zapisać się do Legionu Ukraińskiego?

Nabór skierowany jest do obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat, przebywających w Polsce i innych krajach Europy. Z informacji konsula wynika, że są to najczęściej mężczyźni w średnim wieku, pracujący, z legalnym pobytem w Polsce. Zapytany o ich motywacje, wyjaśnił, że sam spotyka się w społeczeństwie z opiniami, że "kto chciał walczyć, to już przecież pojechał na Ukrainę".



Może jednak ktoś jeszcze się zastawia. Dla tych, którzy się wahają, dodatkowy plus może stanowić właśnie zapewnienie na początek szkolenia, wyposażenia. Poza tym mają gwarancję powrotu na rotację do Polski, co w innych przypadkach nie jest możliwe. Być może, to będzie właśnie takim czynnikiem stymulującym do podjęcia decyzji - zwrócił uwagę Oleh Kuts. Dodał, że ochotnicy otrzymują również wynagrodzenie za swoją służbę.



Wniosek można złożyć za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej legion.army.gov.ua lub w konsulatach i ambasadzie Ukrainy. Pierwsze w Polsce centrum rekrutacyjne zostało otwarte na bazie Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie i jest otwarte codziennie od godz. 9 do 17.

Stworzenie legionu zapowiadano już w lipcu

Sformowanie Legionu Ukraińskiego zapowiedzieli w lipcu w Warszawie premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas piątkowej konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rekrutacja ukraińskich ochotników rusza dopiero teraz, choć "byliśmy gotowi od 1 września do szkolenia". Wtedy nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych. Rozumiem, że teraz Ukraina podjęła działania związane z informacją, rekrutacją i promocją tego procesu, liczymy więc na efekty - powiedział szef MON.



Jeżeli powstanie pierwsza grupa kilkuset ochotników, będziemy ją od razu szkolić - zapewnił natomiast wtedy wiceszef MON Paweł Zalewski.



Zalewski przypomniał, że Polska, w ramach unijnego programu szkolenia, wyszkoliła ponad 20 tys. żołnierzy ukraińskich.