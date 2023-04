Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A1 między węzłami Tuszyn i Łódź Południe (woj. łódzkie). Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nieprzejezdna jest A1 w stronę Łodzi i Gdańska, ruch kierowany jest objazdem przez drogę krajową nr 12.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał Adam Sztąberz z łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7 na 334. kilometrze A1 w kierunku Łodzi i Gdańska. Między węzłami Tuszyn i Łódź Południe bus wjechał w bariery energochłonne.

W wyniku wypadku jedna osoba zginęła na miejscu, a jedna osoba została ranna.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Trasa jest zablokowana w kierunku Łodzi i Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Ruch w kierowany jest objazdem, z węzła Tuszyn na drogę krajową nr 12. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.