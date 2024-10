Chanukije, lichtarze, dewizki zegarków, flakony na wonności, świeczniki, monety i przedmioty codziennego użytku - to cenne precjoza znalezione podczas budowy oddanych pod koniec zeszłego roku Bulwarów Północnych w Łodzi. Znalezione przedmioty przejmuje prowadzone Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Jeden ze skarbów odkrytych podczas budowy Bulwarów Północnych w Łodzi - teraz wzbogaca kolekcję Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi / Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi / Materiały prasowe

W należącym do samorządu województwa łódzkiego muzeum cenne znaleziska są od kilku tygodni. Zostały znalezione podczas prac na ulicach Północnej, Ogrodowej i Franciszkańskiej.

Muzeum przejmuje je od inwestora, czyli Zarządu Inwestycji Miejskich za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Kończą się właśnie formalności.

Cieszę się, że nasze muzeum jest teraz domem dla tej unikatowej kolekcji. To część historii Łodzi, ale również osób, które były właścicielami tych przedmiotów. Tę tajemnicę także warto byłoby odkryć - mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.

Kolekcja liczy około 300 metalowych przedmiotów: platerowanych oraz srebrnych. Część z nich, związana z kulturą żydowską, miała przeznaczenie religijne.

Są też przedmioty codziennego użytku: dewizki zegarków, misternie wykonane torebki z siatki metalowej. Do jednej włożono kilka dewizek zegarków, w których z kolei ukryto monety.

Są pojemniki na wonności, świeczniki i ich fragmenty, kubki kiduszowe, kieliszki i kielichy, papierośnica, tabakiera, chanukija zdobiona ornamentem roślinnym, dwa żyrandole. Wstępnie można je datować na koniec XIX i pierwszą połowę XX wieku.

To znalezisko, dzięki któremu wzbogacamy wiedzę na temat ludzi, którzy tu kiedyś żyli, ale także przekazujemy ją następnych pokoleniom. To wiedza, którą trzeba cały czas powtarzać: nasze województwo to wielokulturowość - dodaje Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku WŁ.

Przejmowane właśnie przez muzeum znaleziska dołączą do cennej kolekcji odnalezionej na początku 2023 roku podczas rewitalizacji kamienicy przy ul. Północnej 23/25. To było bardzo głośne odkrycie.

Wśród wykopanych wówczas rzeczy były świeczniki, szkatułki, sztućce, kieliszki i pierścionki. W sumie ponad 300 przedmiotów codziennego użytku.

Cała to kolekcja jest dziś własnością Muzeum Archeologicznego. Cześć przedmiotów została odnowiona przez pracowników muzeum.

Jednak tych zabytków jest dużo i są skomplikowane pod względem konserwatorskim, dlatego będziemy ubiegać się o wsparcie na zakonserwowanie całego zbioru - mówi Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Aby te przedmioty wyglądały pięknie, potrzebne są pieniądze. Muzeum będzie starać się o środki m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie te przedmioty staną się częścią wspaniałej wystawy, która opowie historię tej części Łodzi.

Dla mieszkańców miasta i regionu będzie to ciekawa podróż po wspólnych dziejach łodzian.

Jak dodaje Dominik Płaza, planowana wystawa ma już roboczy tytuł: "Skarby z utraconego miasta".

Utraconego, bo ulica Północna i obecny obszar parku staromiejskiego w Łodzi zostały zrównany z ziemia przez Niemców podczas drugiej wojny światowej. Utworzono w tym miejscu pas ziemi niczyjej, oddzielając miasto od założonego na Bałutach getta.

W tej przestrzeni obowiązywał zakaz przebywania pod groźbą rozstrzelania. Przed wojną tę część Łodzi charakteryzowała gęsta zabudowa miejska.

Stały tam budynki mieszkalne i usługowe, zakłady produkcyjne. Przestrzeń ta została ponownie zabudowana dopiero w latach 50. ubiegłego wieku.

Badania archeologiczne prowadzone w okolicach ulicy Północnej potwierdziły pozostałości istniejącej kiedyś zabudowy. Znaleziono fundamenty parterowych, drewnianych budynków, fundamenty fabryk, relikty ceglanych murów. Budowa północnych bulwarów Lodzi dostarczyła też szeregu innych zabytków związanych z historią tej części Łodzi.

Najliczniejszą grupę stanowi porcelana, fajans i ceramika, m.in. fragmenty filiżanek, talerzy, pojawiły się kafle piecowe oraz liczne przedmioty szklane: butelki, szkło apteczne, słoiki kałamarze.