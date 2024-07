Sąd Okręgowy w Łodzi uznał za zasadny protest wyborczy kandydata na burmistrza Brzezin koło Łodzi, Daniela Szymczaka i orzekł, że wybory burmistrza są nieważne. Nakazał wygaszenie mandatu burmistrza i ponowne przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

Sędzia Katarzyna Wesołowska- Zbudniewek. Sąd ogłosił wyrok ws. ważności wyborów w gminie Brzeziny. / Marian Zubrzycki / PAP

W wyborach burmistrza Brzezin Daniel Szymczak nie dostał się do II tury wyborów, ponieważ - jak twierdził, komisja źle przypisała głosy wyborców, omyłkowo dopisując jego głosy konkurentowi, który nosi identyczne imię.

Do pomyłki miał dojść w Komisji Obwodowej nr 5, a chodziło o sto głosów. Gdyby wpisano je do protokołu prawidłowo, to Daniel Szymczak zmierzyłby się w II turze z obecnym burmistrzem.

W wyborach burmistrza w I turze brało udział czworo kandydatów. Dwaj z nich nosili to samo imię - Daniel.