RMF24

Honorowi dawcy krwi i przeszczepu już wkrótce będą mogli parkować za darmo w płatnej strefie w Łodzi. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas środowej sesji. Uchwała, która wejdzie w życie jesienią, ma być wyrazem uznania dla osób ratujących życie i zdrowie innych.

Zasłużeni dawcy krwi i przeszczepu będą za darmo parkować w płatnej strefie - tak zdecydowali w środę radni z Łodzi.

Projekt uchwały został zgłoszony przez Jarosława Kostrzewę ze społeczności LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Pomimo krytyki dotyczącej przygotowania dokumentu, radni uznali, że inicjatywa jest „moralnie słuszna”.

Podczas sesji nie brakowało emocji. Radni z różnych klubów dopytywali o szczegóły realizacji uchwały, a przewodniczący rady Bartosz Domaszewicz zwracał uwagę na braki w przygotowaniu projektu.

Nie przygotował się pan do przedstawienia projektu, a szkoda, bo temat jest ciekawy i dobry. Nie wie pan, ile jest w Łodzi osób, które byłyby uprawnione do korzystania z ulgi. (...) Szkoda, wymagalibyśmy większej precyzji od bardzo ostrego krytyka lokalnego prawa - więcej precyzji panie Jarosławie - mówił radny.

Argumenty za przyjęciem uchwały

Projektodawca podkreślał, że w województwie łódzkim jest około 1,5 tys. honorowych dawców krwi, a sam pomysł ma być nie tylko nagrodą, ale i zachętą do oddawania krwi, zwłaszcza przez młodych ludzi. Nie znał jednak danych dotyczących Łodzi.

Krwi często brakuje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Dlatego chcemy wyjść z propozycją, którą mam nadzieję państwo przegłosujecie. Bezpłatne parkowanie dla honorowych dawców krwi i przeszczepów to przywilej, z którego pewnie nie wszyscy uprawnieni będą mogli korzystać, ale nie o samo korzystanie tu chodzi, tylko o zachętę – mówił Kostrzewa.

Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski poparł inicjatywę, podkreślając, że nowe przepisy mogą wejść w życie już 1 października.

Kto skorzysta z darmowego parkowania?

Zgodnie z uchwałą, z bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania w Łodzi będą mogli skorzystać posiadacze legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia (po oddaniu 15 litrów krwi przez kobiety lub 18 przez mężczyzn) oraz zasłużeni dawcy przeszczepu.

Warunkiem jest także rozliczanie podatku w Łodzi.

Abonament parkingowy ze stawką zerową będzie można uzyskać przez internet lub w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu. Uprawnienie będzie dotyczyć jednego pojazdu i obowiązywać przez dwa lata.