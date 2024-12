Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Najlepsze drużyny rozgrywek lig akademickich AZS w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i hokeju na lodzie przyjadą do Krakowa, by w turnieju finałowym wyłonić zwycięzców. Do tej pory zakończono zmagania w pływaniu.

/ Materiały prasowe

Każdego dnia poznawać będziemy mistrzów kolejnych lig. W piątek zakończy się rywalizacja w hokeju na lodzie, w sobotę w piłkę ręczną, a w niedzielę wyłonimy najlepsze zespoły koszykarskie i siatkarskie.

Ligi Akademickie AZS to specjalny projekt skierowany do studentów-sportowców, by promować sport akademicki i dać trenującym kolejną możliwość uczelnianej rywalizacji. Do zawodów w pięciu dyscyplinach zgłosiło się ponad 130 zespołów, które brały udział w turniejach eliminacyjnych. Ekipy te reprezentowały blisko 50 uczelni z całego kraju.

Na razie znamy tylko najlepsze zespoły w pływaniu, bo w tej dyscyplinie liga akademicka zakończyła rywalizację na początku grudnia. Najlepsza była reprezentacja AZS Uniwersytetu Warszawskiego, która na podium wyprzedziła AZS AWF Katowice i AZS AWF Warszawa.

Finał w Lublinie pokazał, że sport akademicki ma wielką przyszłość. Na starcie stanęły tłumy pływaków na czele z tymi najlepszymi, bo gościliśmy zawodników, którzy kilka dni później startowali w mistrzostwach świata. Warto podkreślić wyjątkową oprawę tych meczów - mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego.

Zamysłem organizatorów było, by w Krakowie jak najwięcej drużyn kończyło rywalizację na tym samym obiekcie. Z przyczyn oczywistych do końca się to nie udało. W kompleksie obiektów sportowych Akademii Górniczo-Hutniczej, która do finału Lig Akademickich AZS wprowadziła aż cztery swoje zespoły, nie ma jednak lodowiska hokejowego. W tej sytuacji hokeiści mecze o medale rozegrają na obiekcie Cracovii (ul. Michała Siedleckiego 7). O godz. 13 o brąz zmierzą się AZS UMK Toruń z AZS Uniwersytetu Gdańskiego, a trzy godziny później w finale zagrają AZS AGH Kraków i AZS AWF Katowice. Po godzinie 20 w hali sportowej AGH (ul. Armii Krajowej 5a) odbędzie się dekoracja najlepszych akademickich drużyn hokejowych.

Czekamy na emocje hokejowe, tym bardziej że na początku przyszłego roku w Turynie odbędzie się zimowa uniwersjada, a Polskę reprezentować będzie m.in. drużyna hokejowa. Ligi akademickie w swoim zamyśle miały być także elementem selekcji polskiej kadry, która będzie tam walczyć o medale. Chcemy wystawić silną Akademicką Reprezentację Polski, bo wracamy z hokejem na Uniwersjadę po 24 latach - dodaje Piekut.

/ Materiały prasowe

Zanim hokeiści przyjadą do hali AGH po medale, będzie się dużo działo już wcześniej. O godz. 14 zaplanowano bowiem uroczyste otwarcie wielkiego finału Lig Akademickich AZS, a już godzinę później rozpocznie się sportowa rywalizacja. Tego dnia kibicom pokażą się najlepsze zespoły piłki ręcznej (hala A) i koszykarki (hala B). W półfinałach szczypiornistek zagrają AZS AWF Kraków z AZS Uniwersytetu Radomskiego (godz. 15) i AZS AWF Katowice z AZS AWF Warszawa (godz. 17). U szczypiornistów zmierzą się AZS Politechniki Gdańskiej z AZS AGH Kraków (19) i AZS UKW Bydgoszcz z AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego (21).

W rywalizacji koszykarek w półfinałach powalczą AZS Uniwersytetu Warszawskiego i AZS Politechniki Krakowskiej (16) oraz AZS Uniwersytetu Gdańskiego z AZS AWF Katowice (18). Koszykarze wejdą do gry w sobotę. O awans do finału spotkają się AZS UMK Toruń i AZS AGH Kraków (10) oraz AZS ALK Warszawa i AZS Politechniki Gdańskiej (12).

Także w sobotę odbędą się półfinały siatkarskie (wszystkie w hali B). Najpierw zagrają panowie (AZS AGH Kraków - AZS Politechniki Wrocławskiej o godz. 12 i AZS MANS Warszawa - AZS UKW Bydgoszcz o godz. 14.30), a potem panie (AZS UKW Bydgoszcz - AZS Politechniki Gdańskiej o godz. 17 i AZS US Siedlce - AZS UEK Kraków o godz. 19.30).

W sobotę zostaną rozegrane także pierwsze mecze o medale. O godz. 14 odbędzie się spotkanie o brąz szczypiornistek, a o 16.15 o brąz szczypiornistów. Później zaplanowane są finały - kobiet o 18.30 i mężczyzn o 20.45.

Ostatnim dniem rozgrywek będzie niedziela. W hali A zagrają drużyny koszykarskie, a w hali B siatkarskie. Rywalizacja na obu boiskach rozpocznie się o godz. 9.30 meczami o brąz koszykarek i siatkarzy. Kolejne spotkania zaplanowane są na godz. 11.30 (mecz o 3. miejsce koszykarzy), 12 (mecz o 3. miejsce siatkarek), 13.30 (finał koszykarek), 14.30 (finał siatkarek), 15.30 (finał koszykarzy) i 17 (finał siatkarzy).