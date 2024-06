Nie ma planów poszerzenia w najbliższym czasie Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie i na razie nie ma możliwości wprowadzenia nowych zasad pobierania opłat - taką informację przekazali radnym przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego na posiedzeniu Komisji Infrastruktury RMK.

Strefa parkowania Kraków / Shutterstock

5 sierpnia miały wejść w życie nowe opłat za parkowanie dla mieszkańców i przyjezdnych. Miały wzrosnąć ceny tylko dla osób, które nie mają Karty Krakowskiej i tylko przy płatnościach mobilnych.

Jak poinformowali urzędnicy termin wprowadzenia zmian zostanie przesunięty. Powód? Postępowanie toczące się przed sądem administracyjnym.

Wojewoda małopolskiego unieważnił części uchwały Rady Miasta Krakowa podnosząc, że płatności nie powinny być różnicowane tylko w odniesieniu do płatności mobilnych. Radni odwołali się od tej decyzji, a Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do ich argumentacji. Jednak wojewoda złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze nie zapadło.

Radni z Komisji Infrastruktury usłyszeli też, że nie da się w najbliższej przyszłości poszerzyć Strefy Płatnego Parkowania. Problemem jest m.in. zakup nowych parkomatów, na które nie przewidziano funduszy w budżecie. W planach jest zakup używanych urządzeń z Warszawy - zapowiadał zastępca prezydenta Stanisław Kracik.