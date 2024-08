Przed gmachem głównym Akademii Górniczo-Hutniczej pojawiła się niecodzienna instalacja. Jedna z postaci, wchodząca w skład znanych mieszkańcom pomników górników i hutników, została ubrana w strój astronauty. Jest to zapowiedź zaczynających się już w najbliższy piątek międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich - European Rover Challenge - prestiżowego wydarzenia sektora robotyki kosmicznej. Tegoroczna, jubileuszowa odsłona ERC odbędzie się w Krakowie w dniach 6-8 września.

Pomnik górnika przy gmachu głównym AGH zamienił się w astronautę / Materiały prasowe

Pomniki górników i hutników, zajmujące swoje miejsce na mapie Krakowa od 1935 r., zyskały nową formę. Przed gmachem głównym AGH jedna z postaci, mierząca około 5 m, zamieniona została w astronautę. Hełm oraz charakterystyczny skafander to nawiązanie do nadchodzących zawodów robotów marsjańskich - European Rover Challenge 2024, które pierwszy raz odbędą się w Krakowie. W tym roku będzie to 10. jubileuszowa edycja tego międzynarodowego wydarzenia, w której rywalizuje 27 drużyn reprezentujących uznane uniwersytety z całego świata.

Tegoroczna odsłona ERC jest dla nas wyjątkowa, dlatego wraz z organizatorami przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się dodatkowo ją uczcić. Poprzez niecodzienny wygląd znanych Krakowianom pomników, chcemy zwrócić uwagę na wrześniowe wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz większą grupę wybitnych ekspertów oraz fanów kosmosu. Mamy nadzieję, że podczas nadchodzącej edycji zawodów dołączą do nas nie tylko stali odwiedzający, ale również Ci, którzy wcześniej o ERC nie słyszeli - mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kluczowe miejsce w harmonogramie wydarzenia zajmują międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, w których rywalizują drużyny młodych inżynierów reprezentujących 12 państw. Konkursowe zmagania uczestników są zwieńczeniem kilku miesięcy intensywnej pracy zespołów nad unikalnymi projektami skonstruowanych łazików. Podczas rozgrywek staną one na tzw. Marsyardzie, czyli specjalnie zaprojektowanym z tej okazji i odzwierciedlającym topografię Czerwonej Planety torze marsjańskim. Konkurencje, w jakich będą mierzyć się uczestnicy, wiernie odwzorowują prawdziwe misje agencji kosmicznych, takich jak NASA czy ESA, a co za tym idzie, wyzwania łazików przeznaczonych do pracy na Marsie i Księżycu.

/ Materiały prasowe

Dodatkowo dla odwiedzających przygotowana zostanie naukowa strefa wystawców, gdzie odwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach i eksperymentach naukowych. Równolegle z zawodami, w ramach ERC, zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa, podczas której będzie można zadać pytania wybitnym specjalistom. Wśród nich pojawi się m.in. dr Swati Mohan - kluczowa ekspertka w NASA JPL i główna inżynier misji Mars 2020.

Organizatorami 10. edycji European Rover Challenge są Europejska Fundacja Kosmiczna oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.