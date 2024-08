Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała na kortach w Nowym Jorku Japonkę Eną Shibaharą 6:0, 6:1.

Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP

26-letnia Japonka wygrała cztery spotkania w tegorocznym US Open, gdyż przebiła się przez kwalifikacje. Do tej pory bardziej była kojarzona z gry w debla, m.in. w 2023 roku dotarła do finału Australian Open w tej specjalności.

Z kolei Iga Świątek w pierwszym pojedynku w Nowym Jorku wygrała - choć nie bez problemów - z Rosjanką Kamillą Rachimową 6:4, 7:6 (8-6).

Dzisiejszy mecz wielu emocji jednak nie przyniósł.

Pierwszy set trwał zaledwie 23 minuty. Polka nie oddała rywalce nawet gema. Ambicji nie można jej jednak było odmówić.

W drugim secie Japonka zdołała wygrać jednego gema.

Całe spotkanie trwało godzinę i 6 minut.

Kolejną rywalką Świątek będzie w sobotę rozstawiona z numerem 25. Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto.