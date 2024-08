"Podczas eksperymentu naukowego dla dzieci w Centrum Nauki Hevelianum doszło do wypadku z substancją łatwopalną" - poinformowała gdańska policja. Poszkodowana została 47-latka. Kobieta trafiła do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska do zdarzenia doszło po godz. 13.00 w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku.

"Ze zgłoszenia wynikało, że podczas pokazu eksperymentu naukowego prowadzonego przez animatora doszło do wybuchu, w wyniku którego 47-letnia kobieta obserwująca eksperyment doznała oparzeń ciała" - relacjonuje Ciska.



Kobieta trafiła do szpitala.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie pokazu, w którym brały udział dzieci, pod nazwą: "Wakacyjny zawrót głowy".

Podczas tego pokazu "zawładniemy elektrycznością, zobaczymy niewidzialne, poskromimy płomienie i ekstremalne zimno, a także przeprowadzimy wystrzałowe reakcje chemiczne" - czytamy na stronie internetowej Hevelianum.



W centrum nauki pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i mundurowi z Laboratorium Kryminalistycznego w Gdańsku. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.