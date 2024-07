W związku z prognozowanymi upałami w niedzielę i w poniedziałek zamknięty będzie postój dorożek na Rynku Głównym i ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką - poinformował krakowski urząd miasta. Dorożki nie mogą też przejeżdżać przez Rynek.

/ gubernat / Shutterstock

Od 30 do 33 stopni Celsjusza - taką temperaturę mają wskazywać termometry w Krakowie i niemal całej Małopolsce w niedzielę oraz w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem . Obowiązują od niedzieli od godz. 12.00 do poniedziałku do godz. 20.00. Krakowski magistrat poinformował, że w związku z tym dorożki nie wyjadą na Rynek Główny.

Postój stały dorożek na Rynku Głównym oraz ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej pozostaną zamknięte w niedzielę i poniedziałek w godz. 9.30-19.30.

Magistrat dodał w komunikacie, że powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych - przy Barbakanie oraz w alejkach Plant, a także dodatkowego, regularnego pojenia koni i śledzenia komunikatów na temat rozwoju sytuacji pogodowej.