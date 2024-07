Od 30 do 33 stopni Celsjusza - tyle pokażą termometry w niemal całej Małopolsce w niedzielę oraz w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia m.in. dla Krakowa.

/ Alliance Images / Shutterstock

Żar znów będzie lał się z nieba

W stolicy Małopolski i niemal całym województwie IMGW prognozuje powrót uciążliwych upałów.

"Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 30 st. C do 32 st. C. W poniedziałek - od 31 st. C do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy do około 18 st. C" - prognozują synoptycy.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami obowiązuje od niedzieli, 21 lipca, od godz. 12.00, do poniedziałku, 22 lipca, do godz. 20.00.

Ostrzeżenia IMGW - 21 i 22 lipca 2024 roku / IMGW / Materiały prasowe

"Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu" - przestrzega krakowski magistrat.

Jak przetrwać upały?

Lekarze zalecają, aby w czasie upałów osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. Powinniśmy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet trzy litry wody dziennie. Ponadto dobrze jest w ciągu dnia zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń. Najlepiej wietrzyć nocą, kiedy temperatura jest niższa.

Należy także unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia oraz unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru, ponieważ sprzyjają one odwodnieniu organizmu.

Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C.