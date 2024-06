Wadowice w najbliższych dniach będą areną niezwykłego wydarzenia sportowego, które przyciąga miłośników motoryzacji i adrenaliny z całego kraju, a nawet z zagranicy. Mowa o czwartej edycji Valvoline Rajdu Małopolski, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca. To wyjątkowe wydarzenie po raz pierwszy ma swoją bazę właśnie w Wadowicach.

Valvoline Rajd Małopolski to nie tylko kolejna odsłona rywalizacji w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, ale również debiut na arenie Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej. Organizatorzy przygotowali trasę, która będzie nie lada wyzwaniem dla zawodników, a jednocześnie zapewni niesamowite widoki i emocje dla zgromadzonej publiczności.

W związku z organizacją rajdu, mieszkańcy Wadowic muszą przygotować się na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W dniach od 6 do 8 czerwca zamknięte zostaną wybrane ulice, w tym Sienkiewicza, Nadbrzeżna I oraz parkingi przy tych ulicach.

Szczególnie widowiskowy będzie odcinek specjalny, który odbędzie się w piątek, 7 czerwca. Ulice takie jak Lwowska, Jagiellońska, Karmelicka, czy Plac Jana Pawła II zamienią się w rajdowy tor, gdzie zawodnicy będą rywalizować na czas, dostarczając niezapomnianych wrażeń.

Organizatorzy rajdu, przy wsparciu władz lokalnych, służb mundurowych oraz licznych sponsorów, dokładają wszelkich starań, aby wydarzenie przebiegło bezpiecznie i sprawnie. Bezpieczeństwo uczestników i widzów jest priorytetem, dlatego też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania rajdu i przestrzeganie tymczasowych zmian w organizacji ruchu.

Valvoline Rajd Małopolski to nie tylko sportowa rywalizacja. To także okazja do wspólnego spędzenia czasu, poznania fascynującego świata rajdów samochodowych i doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tego wydarzenia. Organizatorzy zapewniają, że dzięki wsparciu partnerów, wszystkie atrakcje przygotowane na te dni będą dostępne bezpłatnie.

