We wtorek wieczorem lub w środę najprawdopodobniej poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych - zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM szef Państwowej Komisji Wyborczej. Wojciech Hermeliński przyznał, że podanie ich w poniedziałek na pewno nie będzie możliwe.

Przedwyborcze spotkanie / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę - 21 października, lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7 - 21; wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.



Według sędziego Wojciecha Hermelińskiego wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, a Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze są w zupełności przygotowane do głosowania.



Wojciech Hermeliński ma nadzieję, że system informatyczny - po przeprowadzonych testach - będzie działał bez problemów. Choć jak podkreślił, podstawą liczenia głosów są sprawozdania papierowe.



Szef PKW zapewnił, że wszystkie obwodowe komisje wyborcze, w których odbywa się głosowanie, zostały już powołane. W wielu udało się jednak zebrać tylko minimalne 5-osobowe zespoły.

Z obawami - jak przyznał Hermeliński - PKW podchodzi do kwestii sposobu zaznaczania wyboru na karcie do głosowania.

Styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła nową definicję stawianego na karcie do głosowania znaku X. Teraz są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki". Ponadto, nowela wprowadziła przepis, na mocy którego dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Dotychczas w kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można było dokonywać żadnych korekt.

W rozmowie z PAP zaapelował, "by wyborcy nie puszczali wodzy fantazji, nie malowali na kartach wyborczych różnych rzeczy, tylko ograniczyli się do postawienia znaku X w kratce". Jeśli ktoś koniecznie chce coś tam napisać, to niech to robi poza kratką, na obrzeżu karty - dodał.

Pierwsze wyniki sondażowe

21 października po zakończeniu ciszy wyborczej - TVP, TVN i Polsat podadzą wyniki wyborów samorządowych oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych.



Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach.



Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

Wideo youtube

Wideo youtube

(MKam)