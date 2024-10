Walka o prezydenturę w USA wkracza w decydującą fazę. Na wiecach wyborczych i w mediach społecznościowych z obu stron padają coraz ostrzejsze słowa. "Jestem o wiele zdrowszy niż Clinton, Bush, Obama, Biden, ale szczególnie Kamala" - stwierdził Donald Trump. "Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku" - tak Harris skomentowała kuriozalne sceny na wiecu Trumpa.

Donald Trump śpiewa na wiecu wyborczym / SHAWN THEW / PAP/EPA

"Przeszedłem więcej badań lekarskich niż jakikolwiek inny prezydent w historii i zdałem dwa testy poznawcze (lekarz stwierdził, że moje 'badania poznawcze były wyjątkowe!'). Jestem o wiele zdrowszy niż Clinton, Bush, Obama, Biden, ale szczególnie Kamala" - napisał Donald Trump w opublikowanym po północy wpisie na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.

Trump: To poważne schorzenia

Trump stwierdził, że zamieszczony niedawno przez jego rywalkę raport na temat stanu zdrowia "nie jest dobry", wskazując na wymienioną w nim pokrzywkę oraz alergiczny katar i zapalenie spojówek, na które cierpi Harris.

"To bardzo paskudna i niebezpieczna sytuacja. To są głęboko poważne schorzenia, które w oczywisty sposób wpływają na jej funkcjonowanie" - napisał. Dodał przy tym, że nie zamierza publikować swoich badań, bo nie ma na to czasu.

Trump odpowiedział w ten sposób na sugestie Harris i jej sztabu, że 78-letni kandydat republikanów ukrywa swoje problemy zdrowotne, a jego stan zdrowia się pogarsza. Wcześniej Trump nazywał Harris "upośledzoną umysłowo" i niedorozwiniętą.

Trump kazał zagrać "Ave Maria" dla omdlałej fanki

Były prezydent zamieścił swoje wpisy po wiecu w Oaks na przedmieściach Filadelfii, gdzie po około 30 minutach odpowiadania na pytania swoich sympatyków - i po tym, jak dwoje z nich zemdlało - Trump najpierw rozkazał zagrać "Ave Maria" dla swojej omdlałej fanki, a później oznajmił, że nie będzie więcej pytań i zarządził granie swoich ulubionych przebojów muzycznych.

Trump tańczył i kiwał się na scenie w rytm muzyki przez kolejne 30 minut.