Polonia stanowi znaczną część elektoratu w kluczowych stanach

O głosy Amerykanów polskiego pochodzenia starają się w USA obydwie partie i podejmują w tym kierunku bezprecedensowe wysiłki. Polonia stanowi w końcu znaczną część elektoratu w kluczowych stanach.

W Pensylwanii, Michigan i Wisconsin wyborcy o polskich korzeniach stanowią znaczącą część elektoratu - od 5 proc. w Pensylwanii po ok. 8 proc. w dwóch pozostałych.

Przesłanie demokratów skupiło się wokół wojny w Ukrainie i znaczeniu NATO, podkreślając niechęć Donalda Trumpa do Sojuszu Północnoatlantyckiego i zarzucane mu sympatie dla Władimira Putina.

W strategię republikanów zaangażował się bezpośrednio Donald Trump, który w swoim przekazie odwoływał się głównie do polskich symboli i historii. Były prezydent odbywał spotkania z działaczami polonijnymi organizującymi Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku, łączył się telefonicznie z obchodzącym 80-lecie istnienia Kongresem Polonii Amerykańskiej, nagrywał krótkie przesłania wideo m.in. z okazji Dnia Pułaskiego, wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii czy rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Trump udzielił też wywiadu popularnej wśród prawicowej części Polonii telewizji Republika. Stwierdził tam wówczas, że "nikt nie zrobił tyle dla Polaków, co on", a demokraci i Harris "nie lubią Polaków".

Jak Polacy głosowali w poprzednich wyborach?

Według badania Piasta opublikowanego w 2022 r., podobnie jak ogół Amerykanów, większość wyborców polskiego pochodzenia w dwóch ostatnich wyborach głosowała na demokratów: Hillary Clinton (50 proc. wobec 38 proc. głosów oddanych na Trumpa) i Joe Bidena (w stosunku 56-37 proc.).

Podobnie jak wśród ogółu Amerykanów rozkładają się też sympatie ideologiczne Polonii: 40 proc. uważa się za liberałów, 39 proc. za konserwatystów, a 21 proc. za umiarkowanych.

Co ciekawe, badanie nie wykazało wielkich różnic między preferencjami wyborców urodzonych w Polsce i przedstawicieli Polonii urodzonych już w Stanach Zjednoczonych.