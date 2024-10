Nowy sekretarz generalny NATO Mark Rutte przyznał podczas konferencji prasowej w Brukseli, że plan zwycięstwa, przedstawiony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, to "silny sygnał", ale nie jest w stanie "poprzeć go jako całości".

Mark Rutte / Tolga Akmen/POOL / PAP/EPA

To oczywiście silny sygnał od Zełenskiego i jego zespołu, że opracowali ten plan. (...) To nie znaczy, że mogę tutaj powiedzieć, że popieram cały plan. Byłoby to trochę trudne, ponieważ jest wiele kwestii, które musimy lepiej zrozumieć - przyznał Holender.



Dodał jednocześnie, że Ukraina znajduje się bliżej NATO, niż kiedykolwiek wcześniej. Poinformował, że temat planu Zełenskiego pojawi się na czwartkowym spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli.

Rutte był też pytany o słowa Zełenskiego, który zarzucił w tym tygodniu władzom Korei Płn. przekazanie żołnierzy do sił zbrojnych Rosji twierdząc, że ukraińskie agencje wywiadowcze poinformowały go o udziale Koreańczyków z Północy w wojnie przeciwko Ukrainie.

Sekretarz generalny odparł, że NATO nie może potwierdzić doniesień o żołnierzach z Korei Północnej walczących u boku sił rosyjskich przeciwko Ukrainie, ale doniesienia te są niepokojące.



"Kraje NATO na dobrej drodze do wypełnienia zobowiązań finansowych wobec Ukrainy"

Rutte oznajmił również, że państwa członkowskie NATO są "na dobrej drodze", by wypełnić zobowiązanie polegające na przekazaniu w tym roku Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 40 mld euro.

Jesteśmy na dobrej drodze do przekazania 40 mld euro obiecanych środków na nadchodzący rok, tak jak ustaliliśmy w Waszyngtonie. (...) Mogę dziś ogłosić, że sojusznicy (w ramach) NATO zobowiązali się przekazać Ukrainie 20,9 mld euro pomocy wojskowej w pierwszej połowie 2024 roku i są na dobrej drodze do wypełnienia swoich zobowiązań na drugą połowę roku. Komunikat jest jasny. NATO pomaga Ukrainie i będziemy robić to nadal - zadeklarował.

Szefowie resortów obrony państw Sojuszu spotkają się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umierowem na posiedzeniu Rady NATO-Ukraina w czwartek wieczorem, aby omówić sytuację na froncie i najpilniejsze potrzeby Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję.

Co zakłada plan zwycięstwa Ukrainy?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił dziś w Radzie Najwyższej (parlamencie) plan zwycięstwa, który składa się z pięciu punktów i trzech niejawnych załączników. Jednym z punktów wyjścia do planu zwycięstwa jest zaproszenie Ukrainy do NATO w najbliższej przyszłości.

Plan zakłada też rozmieszczenie na terytorium Ukrainy kompleksowego pakietu odstraszania strategicznego o charakterze innym niż jądrowy.

Według prezydenta, jeżeli plan zostałby wdrożony natychmiastowo, zakończenie wojny stałoby się możliwe nie później niż w przyszłym roku.