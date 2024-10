"Rosji nigdy nie można zaufać" - stwierdza amerykański dziennikarz, autor i laureat Nagrody Pulitzera Alex Storożyński. "Putin chce odbudować imperium" - dodaje w rozmowie z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim.

Rozmowa Pawła Żuchowskiego z Alexem Storożyńskim / Paweł Żuchowski / RMF FM

Na amerykańskim rynku wydana została właśnie nowa książka Storożyńskiego zatytułowana "Spies In My Blood - Secrets of a Polish Family’s Fight Against Nazis & Communists", w której opowiada między innymi, jak Ryszard Kuliński uciekł z PRL, Jerzy Urban manipulował mediami zachodnimi i o prześladowaniach swojej rodziny przez niemieckich nazistów i Sowietów.

"Rosja cały czas buduje imperium"

Książka wydana w języku angielskim ma pokazać między innymi, że Rosja od wieków usiłuje prowadzić ekspansję na Zachodzie. Opowiada o polskiej historii.

Jaki był jeden okres w historii przez ostatnich kilkaset lat, gdzie Rosja razem współpracowała z Zachodem? Nigdy. Cały czas budują imperium - zaznacza.

Zagarnęła część Azji, kraje muzułmańskie. Putin chce kontrolować cały świat, odbudować Związek Radziecki i Układ Warszawski. Nie można mu ufać - mówi Storożyński. W jednym z wywiadów powiedział: Jak ktoś mówi o bliskich związkach z Putinem, jest wariatem.

Nowa okładka książki Alexa Starożyńskiego / Materiały prasowe

Starożyński o zbliżających się wyborach w USA

Paweł Żuchowski pytał Alexa Storożyńskiego o zbliżające się wybory w USA.

Boje się - skwitował. Dopytywany, czy boi się powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu czy prezydentury Kamali Harris stwierdził: Trump mówi, że wycofa wszystkich amerykańskich żołnierzy, gdziekolwiek są na świecie, wrócą do Stanów Zjednoczonych - powiedział amerykański dziennikarz.

Dalej tłumaczył, że Trump chce, by zajęto się walką z imigrantami i że zapowiada wielką deportację.

Wątek Kuklińskiego w najnowszej książce

W swojej książce Storożyński wspomina też, jak SB wezwała go na przesłuchanie i próbowała zmusić do współpracy i donoszenia na amerykańskich dziennikarzy w Warszawie.

Pojawia się też wątek pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Dziennikarz akcentuje, że wersja CIA o ucieczce pułkownika jest celowo nieprawdziwa. Nie został, jak głosi ta wersja, przetransportowany przez granicę PRL samochodem.

Informacje na ten temat miał przekazać mu na łożu śmierci jego brat. Już w Stanach rozmawiałem z Kuklińskim przez telefon i potwierdził wersję mojego brata - powiedział Storożyński.