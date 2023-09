Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz od spotkania na targowisku w Elblągu rozpoczęli weekendową akcję tysiąca spotkań swoich kandydatów z wyborcami. "Dziś wszystkie siły demokratyczne muszą dzielić się pracą" - powiedział Hołownia. Zapewnił też, że "mocno kibicuje" marszowi organizowanemu w niedzielę w Warszawie.

Liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia / Piotr Nowak / PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia weekendowy cykl tysiąca spotkań z mieszkańcami kraju zainaugurowali rano na targowisku miejskim w Elblągu. Kosiniak-Kamysz powiedział, że każdy z kandydatów na listach Trzeciej Drogi w ten weekend ma odbyć co najmniej jedno spotkanie z wyborcami. Sami liderzy przejadą kraj z północy na południe - od Elbląga po Nowy Sącz.



To dwa dni mobilizacji demokracji (...) Trzecia Droga jest po to, żeby wybierać większe dobro, a nie mniejsze zło - mówił Kosiniak-Kamysz. Idziemy do wyborów po to, żeby było normalnie, żeby rozwiązać najważniejsze problemy Polaków, żeby skończyć z tą waśnią, nienawiścią i hejtem. (...) To, co się dzieje, to co się wylało w ostatnich tygodniach na polskich ulicach, te fizyczne ataki, ta obłuda, to zakłamanie. Wiem, że tak wielu z nas ma tego już po prostu serdecznie dość - mówił Kosiniak-Kamysz i zachęcał do udziału w wyborach mówiąc, że "nasza obojętność to jest poparcie dla zła, dla hejtu".

Najważniejsze przesłanie Trzeciej Drogi

Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Elblągu mówił, że najważniejsze przesłanie, z jakim w ten weekend idzie do wyborców Trzecia Droga jest takie, że "możemy ze sobą rozmawiać".



Dość kłótni! To, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy i w polskich domach, i w polskiej polityce to to, żebyśmy na nowo zaczęli się lubić, rozmawiać ze sobą i razem rozwiązywać nasze wspólne problemy - powiedział Hołownia.



W hotelu spotkaliśmy ludzi jadących na jutrzejszy marsz do Warszawy, któremu mocno kibicujemy i trzymamy kciuki. Dziś wszystkie siły demokratyczne muszą być w tej pracy razem, muszą dzielić się pracą po to, żebyśmy dali Polakom wybór. (...) Wybór nie tylko między demokracją, a jej brakiem, ale również na opozycji, żeby każdy się w tej demokracji odnalazł - mówił Hołownia i podkreślał, że po wyborach jest "możliwa Polska, która powoli zacznie odbudowywać swoją siłę zarówno tu w kraju, wewnątrz i jak i w Europie".



Podczas wizyty liderów Trzeciej Drogi na konferencji w Elblągu zaprezentowali się startujący z tym okręgu do sejmu kandydaci, liderzy partii rozmawiali też z ludźmi robiącymi zakupy i prowadzącymi stragany.

Kosiniak-Kamysz o służbie zdrowia w Olsztynie

Liderzy Trzeciej Drogi kontynuowali swoją akcję na spotkaniach z wyborcami w Olsztynie.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Olsztynie rozmawiał z wyborcami o służbie zdrowia. Na początku spotkania z mieszkańcami Warmii zwrócił się z wyrazami wsparcia i pozdrowieniami dla protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Przypomniał, że w ostatnich latach powstał związek zawodowy tej grupy i zapowiedział współpracę z nim.



Będziemy w taki sposób prowadzić politykę zdrowotną, żeby skończyć z umieraniem w kolejce do lekarza - stwierdził Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w warmińsko-mazurskim czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest wyjątkowo długi. To jest często powyżej tysiąca dni - mówił.



Jeśli przyrównać ochronę zdrowia do pacjenta to jest on w stanie agonalnym i dłużej pod respiratorem nie wytrzyma - powiedział lider PSL i dodał, że Trzecia Droga ma pakt dla zdrowia, który zakłada podniesienie nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB.



Trzeba oddłużyć szpitale powiatowe, zrobić nową wycenę działań medycznych, nową wycenę kontraktów, potrzebna jest decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia tak, żeby w regionie decydowano o tym, który oddział się ma rozwijać - mówił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w Ameryce pod Olsztynem powstaje szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.



Psychiatria dziecięca to jest jedna wielka dramatyczna sytuacja, zapaść w dostępności. Są heroiczni lekarze, psychologowie, wszyscy terapeuci, oni wykonują heroiczną pracę, ale to nie wystarczy, dopóki nie będzie zmiany organizacyjnej - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że potrzeba zmienić m.in. to, że pielęgniarki są uznawane za personel pomocniczy.



Pielęgniarka dzisiaj nie jest personelem pomocniczym, jest personelem wyższym, bo ma wyższe studia i tak powinna być traktowana, i taką rolę jej trzeba wpisać w systemie. Do pielęgnacji (pacjentów - red.) potrzebni są asystenci. Potrzebne jest docenienie personelu niemedycznego, salowych - wyliczał Kosiniak-Kamysz.



Nasze składki mają iść na zdrowie, a nie na zakup węgla z Kolumbii. Na miłość boską, naprawdę to jest sprawa fundamentalna! To jest nasz priorytet! Jeżeli po coś jest polityka, to właśnie po to, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa (...) Polityka musi być o czymś i być dla ludzi. Jeżeli jest traktowana jako narzędzie tylko do zasiadania gdzieś, do posiadania kolekcji stołków, to my w takiej polityce nie będziemy uczestniczyć - powiedział Kosiniak-Kamysz.