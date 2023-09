W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot z Jarosławem Kaczyńskim dotyczący wieku emerytalnego. To jedna z kwestii ujętych w pytaniach referendalnych. Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie sugerowało, że po ewentualnym dojściu do władzy Koalicja Obywatelska go podwyższy.

W spocie, którego akcja dzieje się w październiku 2023 r., zainscenizowano rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z pracownikiem niemieckiej ambasady. Dzwoni on do lidera PiS-u, by połączyć go z kanclerzem Niemiec, który chce rozmawiać o polskim wieku emerytalnym. Wprost przyznaje, że Niemcy chcieliby, by został on podwyższony i wyglądał tak, jak za rządów koalicji PO-PSL.

To Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły - mówi w spocie Kaczyński, a potem kończy rozmowę.